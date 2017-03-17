Не знал, что нужно декларировать: в «Кольцово» задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти 12 миллионов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина.

Через таможенную границу пассажир, летевший вчера рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, проносил 200 тыс. долларов и 2,8 тыс. турецких лир.

«Гражданин Российской Федерации намеревался вылететь в Стамбул, чтобы к летнему сезону приобрести себе жилую недвижимость на турецком берегу, но таможню в аэропорту Кольцово он не прошел. Как следует из объяснительной, мужчина не знал, что наличную валюту нужно обязательно письменно декларировать, и поэтому нарушил закон», — сообщили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Статья предусматривает санкции в виде штрафа (до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств), либо ограничения свободы на срок до четырех лет.

Стоит отметить, что попытки незаконно переместить наличную валюту через таможенную границу происходят довольно часто: с начала года кольцовские таможенники пресекли уже 13 подобных случаев, но только один раз сумма превышения оказалась настолько крупной, что было возбуждено уголовное дело.