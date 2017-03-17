Женщина серьезно пострадала в результате падения глыбы льда со здания в Екатеринбурге
Екатеринбург. 17 марта.
Екатеринбург. 17 марта.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу днем. Пострадавшая доставлена в больницу.
Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. Будут запрошены документы, чтобы найти сотрудника, ответственного за содержание зданий комбината, уборку площадок и кровли от снега.
Также планируется определить степень тяжести причиненного пострадавшей вреда здоровью.