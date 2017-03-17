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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Женщина серьезно пострадала в результате падения глыбы льда со здания в Екатеринбурге

Екатеринбург. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Глыба льда упала, предположительно, со здания Камвольного комбината в Екатеринбурге на женщину, она получила тяжелые травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу днем. Пострадавшая доставлена в больницу.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. Будут запрошены документы, чтобы найти сотрудника, ответственного за содержание зданий комбината, уборку площадок и кровли от снега.

Также планируется определить степень тяжести причиненного пострадавшей вреда здоровью.

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