Молодого пермяка осудили за приобретение и хранение наркотиков

Как сообщает полиция, пермяк пришел к одному из домов на проспекте Парковый. В тайнике-закладке он забрал приготовленный для него сверток с наркотиком. Запрещенное вещество он планировал хранить при себе и употребить.

Полицейские задержали молодого человека. Сверток был изъят. Экспертиза показала, что вещество в свертке — синтетический наркотик массой 1,357 грамма, что является крупным размером.

Пермяк был заключен под стражу. Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.