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13:29 (мск), источник: Новости Перми

Молодого пермяка осудили за приобретение и хранение наркотиков

Дзержинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор ранее судимому 18-летнему молодому человеку. Летом 2016 года гражданина задержали после того, как он обзавелся крупной партией синтетического наркотика.

Как сообщает полиция, пермяк пришел к одному из домов на проспекте Парковый. В тайнике-закладке он забрал приготовленный для него сверток с наркотиком. Запрещенное вещество он планировал хранить при себе и употребить.

Полицейские задержали молодого человека. Сверток был изъят. Экспертиза показала, что вещество в свертке — синтетический наркотик массой 1,357 грамма, что является крупным размером.

Пермяк был заключен под стражу. Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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