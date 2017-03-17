В омском Роспотребнадзоре не смогли прокомментировать ситуацию с детским садом № 96

«СуперОмск» продолжает разбираться с громким происшествием в детском саду № 96. Напомним, что о возможном факте отравления детей в детском саду № 96 стало известно сегодня. Как рассказала «СуперОмску» одна из очевидцев происшествия, вчера вечером около 12 детей вернулись из детского сада с жалобами на тошноту и рвоту.

В департаменте образования сообщили, что в учреждении находится проверка и оно работает в штатном режиме. В омском Роспотребнадзоре также не смогли оперативно прокомментировать информацию, предложив отправить запрос.

«СуперОмск» следит за развитием событий.