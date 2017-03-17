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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе напротив полка ДПС сбили инспектора

Нарушитель совершил наезд намеренно.

Сегодня, 17 марта, напротив полка ДПС ГИББД по Уфе неизвестный сбил инспектора, когда тот попытался остановить его автомобиль. Вместо того чтобы притормозить, водитель «Ниссан Теана» только сильнее надавил на газ.

Как можно заметить на видео БСТ, в результате инспектор оказался на капоте машины, а после — сильно ударился об асфальт: у мужчины разбился нагрудный значок, вдребезги разлетелись его телефон и рабочая рация. Горе-водитель с места ДТП скрылся. В настоящий момент нарушителя разыскивает полиция.

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