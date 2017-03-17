В Калининграде пенсионерка получила травмы в рейсовом автобусе

В областном центре пенсионерка получила травмы, упав в салоне рейсового автобуса. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 17:05 на Московском проспекте водитель автобуса «МАН» резко затормозил, в результате чего находившаяся в салоне 68-летняя женщина не удержалась на ногах и упала. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.