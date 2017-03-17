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13:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Два автомобиля и маршрутка столкнулись на проспекте Ильича в Нижнем

Две женщины пострадали в результате ДТП в Автозаводском районе.

Два автомобиля и маршрутка столкнулись на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 16 марта в 13:40. Водитель автомобиля Chevrolet при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил ехавших по главной «ВАЗ 217280» и автобус «ПАЗ 320402», в результате чего произошло тройное столкновение.

В аварии пострадали две женщины-пассажирки автомобиля «ВАЗ». Одной из них потребовалась госпитализация.

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