Два автомобиля и маршрутка столкнулись на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 16 марта в 13:40. Водитель автомобиля Chevrolet при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил ехавших по главной «ВАЗ 217280» и автобус «ПАЗ 320402», в результате чего произошло тройное столкновение.