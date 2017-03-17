У примара Басарабяски проходят обыски

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В служебном кабинете примара города Басарабяски Валентина Чимпоеш в пятницу проводят обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией и расследованию специальных дел.

Как сообщают местные СМИ, операция проводится в рамках расследования дела о служебной халатности, приведшей к серьезным последствиям. Правоохранители подозревают, что градоначальник проигнорировал несколько оповещений полиции о случае «продажи» мужчиной своей дочери для предоставления сексуальных услуг.

Очевидцы сообщают, что в ходе обысков примару стало плохо и пришлось вызывать экипаж скорой помощи. По данным СМИ, примара задержали.