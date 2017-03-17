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13:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полиция задержала третьего подозреваемого в убийстве жителя Чайковского

Ещё один участник жестокой расправы над мужчиной находится в федеральном розыске.

Сотрудники уголовного розыска задержали третьего подозреваемого в жестоком убийстве жителя Чайковского.

По данным полиции, ночью 15 марта в Чернушке четверо местных жителей учинили расправу над 31-летним мужчиной, избив его до смерти. Затем они вывезли его тело в Ординский район и сбросили в реку Телес недалеко от деревни Мерекаи. А автомобиль жертвы сожгли, оперативники обнаружили машину в Уинском районе. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, в поиске тела и розыске подозреваемых участвовали сотрудники ОВД Чернушинского, Ординского и Уинского районов, а также оперативники регионального управления.

Напомним, по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в убийстве жителя Чайковского. Одного мужчину задержали в Чернушке, второго — в краевой столице на вокзале «Пермь 2». Он собирался покинуть Пермский край.

Ещё один подозреваемый находится в федеральном розыске. По версии следствия, жители Чернушки могли похитить и затем убить жертву с целью наживы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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