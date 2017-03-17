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13:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Магнитогорец пытался убить таксиста

Мужчина предстанет перед судом.

Жителя Магнитогорска обвиняют в разбое и покушении на убийство таксиста.

Он предстанет перед судом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Будучи пьяным, вместо оплаты поездки, мужчина ударил водителя ножом.

«Удар пришелся в ключицу, лезвие согнулось, после чего обвиняемый попытался нанести второй удар. После оказания водителем активного сопротивления, злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции», — пояснили в региональной прокуратуре.

Нападавший находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

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