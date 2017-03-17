В Городищенском районе «ВАЗ» въехал в самосвал: 2 человека в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 16 марта, в 23−00 в Городищенском районе Волгоградской области на трассе «Орловский Песчаный Карьер — 3-я продольная магистраль» со стороны Орловского песчаного карьера.

Как рассказали ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 21-летний водитель «ВАЗ-21102» не разглядел стоящий на проезжей части самосвал «Шанкси» и совершил с ним столкновение.

Уточняется, что в темное время суток 43-летний водитель самосвала пренебрег аварийной сигнализацией и габаритными огнями. Скорее всего, именно это и послужило причиной ДТП.

В результате столкновения автомашин водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Волгограда.