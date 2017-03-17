В Городищенском районе «ВАЗ» въехал в самосвал: 2 человека в больнице
В Городищенском районе «ВАЗ» въехал в самосвал: 2 человека в больнице.
В Городищенском районе «ВАЗ» въехал в самосвал: 2 человека в больнице.
Как рассказали ВДТВ в
Уточняется, что в темное время суток 43-летний водитель самосвала пренебрег аварийной сигнализацией и габаритными огнями. Скорее всего, именно это и послужило причиной ДТП.
В результате столкновения автомашин водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Волгограда.