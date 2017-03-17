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14:12 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД ищет водителя, 2 часа катавшего сбитую пенсионерку по Челябинску

Женщина находится в реанимации.

Полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку на перекрестке в Металлургическом районе Челябинска, — пожилую женщину доставили в больницу лишь после нескольких часов катания по городу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информация об инциденте, произошедшем в четверг, 16 марта, появилась в группе «Подслушано ЧМЗ»: «Очевидцы, отзовитесь. Сегодня утром, с 7.00 до 8.00, на перекрестке Румянцева — Мира была сбита бабушка. Вместо оказания помощи водитель с другом засунули ее в багажник и продержали там несколько часов. Потом выкинули около травмпункта и скрылись. Бабушка в реанимации. Машину она не запомнила. Помогите их найти, пожалуйста», — пишет аноним.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут розыск неизвестных, скрывшихся с места ДТП. Пенсионерка находится в реанимации ГКБ-6.

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ГИБДД ищет водителя, 2 часа катавшего сбитую пенсионерку по Челябинску
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