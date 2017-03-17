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13:58 (мск), источник: Newtimes.kz

Дело об убийстве водителя акима в ЗКО передано в прокуратуру

Дело об убийстве водителя сельского акима в поселке Шалгай Зеленовского района Виктора Яковенко сейчас находится в прокуратуре, передает информационный портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Как рассказал начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО, если они не найдут нарушений, допущенных во время следствия, дело передадут в суд.

Напомним, тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено утром 2 декабря в собственном доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили в родном селе. Между тем, было начато расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Шалгай Бобырева Л. А. за раскрытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. Однако сельчанин избежал наказания, попав под амнистию.

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