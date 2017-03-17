Дело об убийстве водителя акима в ЗКО передано в прокуратуру

Как рассказал начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО, если они не найдут нарушений, допущенных во время следствия, дело передадут в суд.

Напомним, тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено утром 2 декабря в собственном доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили в родном селе. Между тем, было начато расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Шалгай Бобырева Л. А. за раскрытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. Однако сельчанин избежал наказания, попав под амнистию.