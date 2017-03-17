Разыскиваемый с ноября 2016-го минчанин найден мертвым

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Житель Минска Вадим Мелихов, который исчез в конце осени 2016 года, найден погибшим, сообщили Sputnik в пятницу в поисковом отряде «Ангел».

Волонтеры традиционно не сообщают подробности гибели и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшего.

Из дома 33-летний Мелихов ушел 24 ноября около десяти часов вечера. С тех пор родные ничего не слышали о пропавшем.

Минчанина разыскивали сотрудники Первомайского РУВД Минска и волонтеры.