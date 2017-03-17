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14:02 (мск), источник: Sputnik.by

Разыскиваемый с ноября 2016-го минчанин найден мертвым

Мужчина вышел из своего дома вечером 24 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Житель Минска Вадим Мелихов, который исчез в конце осени 2016 года, найден погибшим, сообщили Sputnik в пятницу в поисковом отряде «Ангел».

Волонтеры традиционно не сообщают подробности гибели и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшего.

Из дома 33-летний Мелихов ушел 24 ноября около десяти часов вечера. С тех пор родные ничего не слышали о пропавшем.

Минчанина разыскивали сотрудники Первомайского РУВД Минска и волонтеры.

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