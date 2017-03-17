Новосибирский суд конфисковал 200 млн рублей у бывшего замглавы Росрезерва

Официально за год Илгиз Гарифуллин, которого подозревают в получении взятки в виде Porsche Cayenne, заработал полмиллиона.

«Заельцовский районный суд конфисковал имущество Илгиза Гарифуллина, бывшего заместителя руководителя Росрезерва по СФО. В пользу государства было изъяты машины, наручные часы, оружие и квартиры, общая сумма которых составила более 200 млн рублей,» — сообщило ТАСС со ссылкой на Игоря Лицева, старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ.

Сейчас мужчина уже находится под стражей, в отношении его возбуждено и расследуется уголовное дело о «Получении взятки». По мнению следователей, подозреваемый принял от Станислава Кабанячего, представителя ЗАО «Ленпромтранспроект», взятку в виде автомобиля Порш стоимостью 6,1 млн рублей. За счёт этого Станислав посодействовал в заключении договора о покупке и продаже материальных ценностей, которые выпускали из государственного мобилизационного резерва. Последствием такого соглашения стал ущерб на 80 млн. рублей.