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14:32 (мск), источник: Вести - Омск

Один из омских банных комплексов незаконно потреблял воду

Один из омских банных комплексов в течение нескольких лет незаконно потреблял воду.

Самовольное подключение обнаружил во время проверки инспектор ресурсоснабжающей организации. Благодаря врезке в трубопровод, за 3 года владелец заведения сэкономил на воде почти 3 миллиона рублей.

Администратор комплекса удивлена и растеряна. О том, что баня была незаконно подключена к водоснабжению — слышит впервые.

А тем временем, владелец этого комплекса за последние годы сэкономил почти 3 миллиона рублей. Он самовольно подключился к одной из водопроводных труб. Уловка была обнаружена в ходе недавней инспекции. После визита ресурсников, хозяин бани демонтировал врезку. Но за бесплатную воду так и не рассчитался. Хотя в телефонном разговоре утверждает обратное.

Чтобы банный комплекс заработал вновь, владельцу придется не только вернуть миллионные долги, но еще и заплатить как за отключение, так и повторное подключение — всего около 17 тысяч рублей. Но нарушителю еще можно сказать повезло. Долги он заплатит только за последние три года, хотя есть вероятность, что врезка появилась гораздо раньше.

Контролер обязана каждые 3 месяца проверять приборы учета в подобных заведениях, но обнаружить хитроумные врезки — может лишь опытный инспектор. Теперь обследования автомоек и банных комплексов специалистами будут проводиться чаще. Вполне возможно, что любителей воды со скидкой в городе найдется немало.

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