Воронежский бизнесмен Александр Енин оказался в СИЗО по подозрению в махинациях с НДС

Ленинский районный суд по ходатайству следствия арестовал 64-летнего воронежского бизнесмена Александра Енина и его 36-летнего сына Виктора Енина в четверг, 16 марта. Александра и Виктора Ениных заподозрили в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость. По данным следователей, речь идет хищении из бюджета 29 млн рублей при фиктивной покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе.

В СУ СКР официально подтвердили возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, однако фамилии фигурантов не озвучили.

Дело возбудили на основании материалов УФСБ по Воронежской области. Чекисты проверяли действия директора ООО «Орбита» — по версии следствия, он провел мошенническую схему в октябре 2012 года совместно с фактическими владельцами фирмы, Александром и Виктором Ениными. В официальном сообщении Следственный комитет назвал их знакомыми директора «Орбиты».

— Руководитель фирмы и двое его знакомых предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, — пояснил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Максим Гуров. — Имея на руках полный пакет документов, директор ООО «Орбита», действуя в сговоре с 36-летним и 64-летним мужчинами, представил в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года. В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Так у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн рублей.

Полученными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению, отметили следователи. После обысков и задержания директор ООО «Орбита» дал признательные показания. Александр и Виктор Енины воспользовались правом не свидетельствовать против себя и отказались разговаривать с силовиками.

Следствие ходатайствовало в суде об аресте бизнесменов. По итогам заседания суд отправил Александра и Виктора Ениных в СИЗО на два месяца.

Контекст

Александр Енин — воронежский бизнесмен, один из инициаторов создания частного индустриального парка «Перспектива». Енин был владельцем и директором ООО «УК «Перспектива», управляющей компании индустриального парка (в январе 2017 года состав учредителей фирмы изменился — по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании является сын Александра Енина Виктор). Кроме того, семья Ениных занималась мебельным бизнесом (в частности, Александр Енин — собственник ООО «Центр КДМ», занимающегося розничной продажей мебели, а ранее был совладельцем ООО «КДМ-опт», специализировавшегося на производстве мебели).