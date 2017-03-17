Подробности ЧП в минском метро: женщина спрыгнула на рельсы
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подробности ЧП в метро: женщина спрыгнула на рельсы. Такая информация размещена в
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подробности ЧП в метро: женщина спрыгнула на рельсы. Такая информация размещена в
«Жительница Воложинского района 60 лет спрыгнула на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение. Женщина не пострадала», — говорится в сообщении.
Что побудило пассажирку метро так поступить, выясняют работники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что движение по второй линии метро останавливалось