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14:15 (мск), источник: БЕЛТА

Подробности ЧП в минском метро: женщина спрыгнула на рельсы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подробности ЧП в метро: женщина спрыгнула на рельсы. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте КУП «Минский метрополитен», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Жительница Воложинского района 60 лет спрыгнула на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение. Женщина не пострадала», — говорится в сообщении.

Что побудило пассажирку метро так поступить, выясняют работники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что движение по второй линии метро останавливалось из-за падения женщины на рельсы. В 13.09 пассажирка была поднята на платформу, движение по второй линии восстановили. Задержка в движении составила 6 минут.

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