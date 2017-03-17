Бизнесмен из Петербурга получил политическое убежище в Литве

Как стало известно «Фонтанке», 17 марта Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу получило уведомление Интерпола о том, что установлено местонахождение 39-летнего Дениса Жилкина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по особо крупному мошенничеству. Предприниматель был найден в Литве, местные правоохранительные органы установили его адрес в Вильнюсе.

Однако выдача Жилкина России невозможна, о чем Интерпол уведомил полицейское следствие. По данным «Фонтанки», Литва предоставила бизнесмену политическое убежище как беженцу. В настоящее время ему выдан вид на жительство.

Адвокат предпринимателя Александр Зимин подтвердил «Фонтанке», что решение о предоставлении убежища принято 20 января 2017 года.

«Уголовное дело в отношении Жилкина возбуждено по заявлению строительной компании “Дальпитерстрой”, — уточнил защитник. — В настоящее время оно приостановлено в связи с розыском лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. В связи с тем, что эстрадиция невозможна, дело будет возобновлено, расследовано и, вероятно, передано в суд».

Вину Денис Жилкин не признает.