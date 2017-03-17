Омич зарезал работницу почты за 6,7 тысячи рублей
Омский облсуд вынес приговор 19-летнему Виталию Полякову, признав его виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.
Омский облсуд вынес приговор 19-летнему Виталию Полякову, признав его виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.
19 ноября 2016 года в селе Большепесчанка Называевского района парень с кухонным ножом пришел в филиал почтового отделения, убедился, что начальница отделения в помещении одна, достал из кармана куртки нож и напал на женщину. Злоумышленник требовал отдать ему наличные деньги, однако работница почты ему отказала. После этого он сам выдвинул ящик стола, где обнаружил 6755 рублей.
Тогда, чтобы женщина не позвала на помощь, он ударил ее головой о шкаф, бросил на пол, а когда женщина пришла в себя, не менее 30 раз ударил ее ножом. От ранений почтовая работница скончалась, ее тело на следующий день обнаружили односельчане.
Злоумышленник же сбежал вместе с похищенными деньгами, сообщает
При этом впоследствии молодой человек объяснил нападение на работницу почты тем, что та
В результате Полякова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить 400 тысяч рублей сыну убитой в качестве компенсации.