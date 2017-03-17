Омич зарезал работницу почты за 6,7 тысячи рублей

19 ноября 2016 года в селе Большепесчанка Называевского района парень с кухонным ножом пришел в филиал почтового отделения, убедился, что начальница отделения в помещении одна, достал из кармана куртки нож и напал на женщину. Злоумышленник требовал отдать ему наличные деньги, однако работница почты ему отказала. После этого он сам выдвинул ящик стола, где обнаружил 6755 рублей.

Тогда, чтобы женщина не позвала на помощь, он ударил ее головой о шкаф, бросил на пол, а когда женщина пришла в себя, не менее 30 раз ударил ее ножом. От ранений почтовая работница скончалась, ее тело на следующий день обнаружили односельчане.

Злоумышленник же сбежал вместе с похищенными деньгами, сообщает пресс-службе омского Следкома.

При этом впоследствии молодой человек объяснил нападение на работницу почты тем, что та из-за сбоя программного обеспечения не смогла осуществить операцию по переводу денежных средств.

В результате Полякова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить 400 тысяч рублей сыну убитой в качестве компенсации.