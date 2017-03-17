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14:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

В результате взрыва в ТЦ в Костанае пострадал мужчина

Мужчина с многочисленными ожогами был госпитализирован в реанимацию городской больницы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Взрыв произошел в торговом центре «Отау Сауда» в Костанае, в результате чего мужчину госпитализировали в реанимацию, пишет региональное издание «Алау».

ЧП произошло в пятницу, 17 марта: в руках у мужчины взорвалась газовая горелка.

Врачи реанимационного отделения Костанайской городской больницы сообщили, что у пациента многочисленные ожоги, однако на данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

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