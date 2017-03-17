В результате взрыва в ТЦ в Костанае пострадал мужчина

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Взрыв произошел в торговом центре «Отау Сауда» в Костанае, в результате чего мужчину госпитализировали в реанимацию, пишет региональное издание «Алау».

ЧП произошло в пятницу, 17 марта: в руках у мужчины взорвалась газовая горелка.

Врачи реанимационного отделения Костанайской городской больницы сообщили, что у пациента многочисленные ожоги, однако на данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.