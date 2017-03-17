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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Росздравнадзор в Башкирии проверит информацию о смерти ребенка в больнице

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Росздравнадзору поручено провести проверку по факту смерти ребенка в одной из больниц Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в середине февраля годовалый мальчик был доставлен в центральную районную больницу Бакалинского района с температурой, кашлем и одышкой. В палате интенсивной терапии, куда он был помещен, ему дали лекарство, после чего последовало резкое ухудшение состояния малыша. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако ребенок в этот день скончался. Предварительная причина смерти — ОРВИ.

«В связи с появлением в СМИ информации о смерти ребенка в Бакалинской центральной районной больнице, Министром здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору провести проверку по данному факту», — сообщили в пресс-службе.

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