Росздравнадзор в Башкирии проверит информацию о смерти ребенка в больнице
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Росздравнадзору поручено провести проверку по факту смерти ребенка в одной из больниц Башкирии, сообщили журналистам в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Росздравнадзору поручено провести проверку по факту смерти ребенка в одной из больниц Башкирии, сообщили журналистам в
Ранее СМИ сообщили, что в середине февраля годовалый мальчик был доставлен в центральную районную больницу Бакалинского района с температурой, кашлем и одышкой. В палате интенсивной терапии, куда он был помещен, ему дали лекарство, после чего последовало резкое ухудшение состояния малыша. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако ребенок в этот день скончался. Предварительная причина смерти — ОРВИ.
«В связи с появлением в СМИ информации о смерти ребенка в Бакалинской центральной районной больнице, Министром здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору провести проверку по данному факту», — сообщили в