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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшему замглавы Кудымкарского района не удалось обжаловать приговор

14 марта 2017 года Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Пермского краевого суда в отношении Ивана Галкина.

Источник: Reuters

В конце прошлого года Пермский краевой суд приговорил бывшего заместителя главы Кудымкарского района к пожизненному лишению свободы за поджог, хищение и организацию убийств трех человек, в том числе — начальника территориального управления Минсоцразвития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу Галины Мехоношиной.

Галкин попытался обжаловать приговор в Верховном суде Российской Федерации, однако суд высшей инстанции жалобу экс-чиновника не удовлетворил. Решение вступило в законную силу.

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