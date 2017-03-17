Бывшему замглавы Кудымкарского района не удалось обжаловать приговор
14 марта 2017 года Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Пермского краевого суда в отношении Ивана Галкина.
14 марта 2017 года Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Пермского краевого суда в отношении Ивана Галкина.
В конце прошлого года Пермский краевой суд приговорил бывшего заместителя главы Кудымкарского района к пожизненному лишению свободы за поджог, хищение и организацию убийств трех человек, в том числе — начальника территориального управления Минсоцразвития Пермского края по
Галкин попытался обжаловать приговор в Верховном суде Российской Федерации, однако суд высшей инстанции жалобу