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14:54 (мск), источник: РИА Крым

Смертельная авария под Феодосией: один человек погиб, один в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). В аварии под Феодосией один человек погиб и один пострадал. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Авария произошла в пятницу днем в районе объездной автодороги. По информации очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и выехал за пределы дороги в кювет.

«В аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек пострадал. Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении пострадавшего и транспортировке его к карете скорой помощи», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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