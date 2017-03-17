Смертельная авария под Феодосией: один человек погиб, один в больнице

Авария произошла в пятницу днем в районе объездной автодороги. По информации очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и выехал за пределы дороги в кювет.

«В аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек пострадал. Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении пострадавшего и транспортировке его к карете скорой помощи», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.