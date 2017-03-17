Смертельная авария под Феодосией: один человек погиб, один в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). В аварии под Феодосией один человек погиб и один пострадал. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). В аварии под Феодосией один человек погиб и один пострадал. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
Авария произошла в пятницу днем в районе объездной автодороги. По информации очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и выехал за пределы дороги в кювет.
«В аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек пострадал. Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении пострадавшего и транспортировке его к карете скорой помощи», — сообщили в