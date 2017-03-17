В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ

Бомба была обнаружена при плановом обследовании парка, от поверхности земли авиабомбу отделяло чуть более 20 сантиметров грунта, сообщили в МЧС.

«Найденная нашими пиротехниками авиабомба была в очень хорошем состоянии, на ней даже сохранилась читаемая маркировка взрывателя. За 72 года, что прошли с окончания военных действий, боеприпас не потерял свою разрушительную силу. Общий вес боеприпаса составляет 500 килограмм, а взрывчатого вещества (тротил) — 254 кг», — пояснил начальник специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Николай Тисельский.

Как рассказали пиротехники, на авиабомбе сохранился стабилизатор, в полости которого находился документ заводской приемки.

Специалисты МЧС вывезли боеприпас на полигон, где провели его контролируемый подрыв.