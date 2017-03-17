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14:51 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Пиротехники Севастополя совместно с инженерным подразделением Черноморского Флота обезвредили немецкую авиабомбу SC-500, обнаруженную накануне в парковой зоне в центре города, рядом с Историческим бульваром Севастополя.

Источник: РИА Новости

Бомба была обнаружена при плановом обследовании парка, от поверхности земли авиабомбу отделяло чуть более 20 сантиметров грунта, сообщили в МЧС.

«Найденная нашими пиротехниками авиабомба была в очень хорошем состоянии, на ней даже сохранилась читаемая маркировка взрывателя. За 72 года, что прошли с окончания военных действий, боеприпас не потерял свою разрушительную силу. Общий вес боеприпаса составляет 500 килограмм, а взрывчатого вещества (тротил) — 254 кг», — пояснил начальник специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Николай Тисельский.

Как рассказали пиротехники, на авиабомбе сохранился стабилизатор, в полости которого находился документ заводской приемки.

Специалисты МЧС вывезли боеприпас на полигон, где провели его контролируемый подрыв.

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