УМВД: В Калининграде мошенники похитили с банковской карты пенсионера 55 тысяч рублей

В областном центре мошенники похитили 55 тысяч рублей с банковской карты пенсионера. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пожилой мужчина сам обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что злоумышленники украли деньги путём обмана и злоупотребления доверием.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». За подобное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Чтобы избежать подобных случаев, полицейские рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

— ни при каких обстоятельствах не называйте незнакомцам (в том числе представляющимся банковскими служащими) конфиденциальные сведения о номере карты, персональных данных владельца, защитном коде (три цифры на обороте) и сроке действия;.

— избегайте предоплаты покупок в интернете, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах;.

— не передавайте банковскую карту посторонним (официанту, продавцу) для совершения покупок — злоумышленник может сделать её дубликат или переписать данные;.

— игнорируйте сомнительные SMS-сообщения о выигрыше приза, которые требуют перевода денежных средств или отправки ответа;.

— при получении тревожных звонков и сообщений, например, «Мама, я попал в ДТП. Срочно нужны деньги!» незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 102 и следуйте инструкциям дежурного офицера.