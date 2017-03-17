Установлены новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек

Управление Следственного комитета по Минску продолжает выяснение обстоятельств ДТП, произошедшего на МКАД около трех часов ночи 2 марта. Как сообщалось, водитель Audi A4, двигаясь по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. Двое из них неправомерно завладели машиной за полчаса до аварии. В отношении них возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Один из них от полученных телесных повреждений в результате аварии несколько дней назад скончался в больнице. Расследование по уголовному делу продолжается.