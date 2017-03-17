Самолет «Уральских авиалиний» попал в внештатную ситуацию в Крыму

Самолет Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии» съехал со взлетной полосы при попытке вылететь из Симферополя. ЧП произошло около 14.30 по московскому времени 17 марта, сообщают очевидцы.

По данным аэропорта Симферополя речь идет о борте U6−2932. В 14.19 мск самолет должен был выйти на руление, а в 14.30 взлететь. На борту были уральцы. По словам пассажиров, никто из членов экипажа не комментирует ситуацию, подробностей ЧП нет. В данный момент люди ждут автобусы, которыми их доставят в здание аэропорта.

Комментарий авиакомпании будет предоставлен позже.