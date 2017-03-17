СК выясняет обстоятельства массовой драки, после которой погиб челябинец

Напомним, конфликт произошел 19 февраля 2017 года во дворе одного из домов на улице Обской. Неустановленные мужчины серьезно избили 20-летнего местного жителя, который был доставлен в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что по разным данным, в потасовке приняли участие от 30 до 100 человек.

По предварительной информации, драке предшествовал конфликт на семейном празднике.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Впоследствии потерпевший скончался от полученных травм и дело было передано в региональное управление СКР. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также лица, причастные к совершению преступления.