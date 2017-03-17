Верховный суд РТ оставил зампреда правления ТФБ Сергея Мещанова под арестом

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Верховный суд РТ рассмотрел апелляцию апелляцию заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова, которого ранее Советский районный суд Казани отправил под стражу до 2 апреля и оставил апелляцию без удовлетворения.

Во время рассмотрения ходатайства следователей об аресте Мещанова гособвинитель попросил для него домашний арест, отмечая что тот недавно перенес операцию, а так же готов к сотрудничеству. Однако следствие просило о помещении его в следственный изолятор. Судья Советского райсуда постановил поместить Мещанова в СИЗО.