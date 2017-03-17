Суд приостановил работу закусочной в Немане из-за нарушений

В Немане приостановлена работа закусочной «Три ступени», расположенной на ул. Вокзальной. С жалобами на нее обратились жители нескольких домов, в том числе того, в котором она расположена, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

Проверка была организована совместно со специалистами Роспотребнадзора. Было установлено, что «в производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях данного заведения отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция, а выброс из системы местной вытяжной вентиляции осуществляется в окна жильцов данного дома». Также в качестве нарушения было указано то, что на кухне располагались комнатные растения и хранились личные вещи персонала.

Кроме того, сообщается, что при проведении влажной уборки не применяются дезинфицирующие средства, столовые приборы после мытья не подвергаются прокаливанию, посуда хранится в открытых шкафах вместе с личными вещами и «имеет дефекты в виде сколов». Указано, что «объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала».

Проверка выявила и другие нарушения: готовые блюда, замороженное мясо, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция хранятся без маркировочных ярлыков с указанием срока годности. Проверяющим не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, хранящихся в холодильниках. «Также сотрудники закусочной не используют санитарную одежду, а в самой закусочной отсутствуют условия для мытья рук после посещения туалета (в туалете персонала отсутствует раковина с подводкой воды, а также отсутствует входная дверь в туалет служебного персонала)», — отмечает прокуратура.

В связи с тем, что эти нарушения могут повлечь в том числе вспышки заболеваний, в отношении владельца закусочной было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

По постановлению прокурора суд приостановил деятельность закусочной «Три ступени» на 60 суток.