На Тамбовской на машину обрушился фасад, а на Жукова — прилетел «подарок с крыши»

В Петербурге сегодня не везет припаркованным машинам. Еще о двух случаях рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Так, на Тамбовской улице, во дворе дома 6 на припаркованный «Лексус» обрушился фасад здания. Как видно на фото, иномарке пробило заднее стекло.

А на проспекте Маршала Жукова с крыши дома 20 сорвало кусок кровли. Упал он аккурат на капот припаркованного «Фольксвагена». Что иронично — припаркованного между двух «Лад».