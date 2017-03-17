На Тамбовской на машину обрушился фасад, а на Жукова — прилетел «подарок с крыши»
В Петербурге сегодня не везет припаркованным машинам. Еще о двух случаях рассказали очевидцы.
В Петербурге сегодня не везет припаркованным машинам. Еще о двух случаях рассказали очевидцы.
В Петербурге сегодня не везет припаркованным машинам. Еще о двух случаях рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Так, на Тамбовской улице, во дворе дома 6 на припаркованный «Лексус» обрушился фасад здания. Как видно на фото, иномарке пробило заднее стекло.
А на проспекте Маршала Жукова с крыши дома 20 сорвало кусок кровли. Упал он аккурат на капот припаркованного «Фольксвагена». Что иронично — припаркованного между двух «Лад».
Напомним, что ранее в Басковом переулке отвалившимся куском лепнины пробило панорамную крышу припаркованному «Фольксвагену».
Кроме того, сегодня в Петербурге сильный ветер.