Следком Башкирии заинтересовался внезапной смертью водителя после дорожного конфликта в Уфе

Бездыханное тело мужчины на улице Черниковской неподалеку от дома 23 в Уфе обнаружили очевидцы 16 марта и вызвали следственно-оперативную группу. Уже на месте сотрудники Следственного комитета Башкирии выяснили, что произошло.

63-летний водитель «Газели» повздорил с парнями на «Хендай Акцент». После этого мужчина схватился за сердце и упал замертво. Медикам скорой помощи, которые приехали на место ЧП, ничего не оставалось как констатировать смерть.