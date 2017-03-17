Следком Башкирии заинтересовался внезапной смертью водителя после дорожного конфликта в Уфе
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Бездыханное тело мужчины на улице Черниковской неподалеку от дома 23 в Уфе обнаружили очевидцы 16 марта и вызвали
63-летний водитель «Газели» повздорил с парнями на «Хендай Акцент». После этого мужчина схватился за сердце и упал замертво. Медикам скорой помощи, которые приехали на место ЧП, ничего не оставалось как констатировать смерть.
— Предположительная причина смерти — осложнение ишемической болезни сердца, — сообщили в