Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
14События недели в фотографиях
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
15:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком Башкирии заинтересовался внезапной смертью водителя после дорожного конфликта в Уфе

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Бездыханное тело мужчины на улице Черниковской неподалеку от дома 23 в Уфе обнаружили очевидцы 16 марта и вызвали следственно-оперативную группу. Уже на месте сотрудники Следственного комитета Башкирии выяснили, что произошло.

63-летний водитель «Газели» повздорил с парнями на «Хендай Акцент». После этого мужчина схватился за сердце и упал замертво. Медикам скорой помощи, которые приехали на место ЧП, ничего не оставалось как констатировать смерть.

— Предположительная причина смерти — осложнение ишемической болезни сердца, — сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Дневник сыровара: «Фермеры всех регионов — объединяйтесь! А то задавят...»»
Автостраховщики не дадут подержаться за деньги
Дневник сыровара: «Фермеры всех регионов — объединяйтесь! А то задавят...»»
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь