Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
18:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Группа молодых людей с Бора Нижегородской области приговорена судом совокупно к 26 годам лишения свободы за убийство человека

Группа молодых людей с Бора Нижегородской области приговорена судом совокупно к 26 годам лишения свободы за убийство человека.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, суд признал их виновными по статье «Организация и пособничество в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, а также совершение убийства группой лиц по предварительному сговору», еще один человек признан виновным по статье «Публичное оправдание терроризма».

Согласно информации, в декабре 2015 — январе 2016 года 17-летний подсудимый рассказал своим знакомым об образе жизни одного из жителей города, сообщив, что тот употребляет и распространяет наркотические средства. Тогда он предложил убийство этого человека.

В феврале 2016 года группа из четырех человек вывезла 18-летнего юношу в безлюдное место на озеро Юрасовское на Бору. Там двое членов группы нанесли ему ножевые ранения и скрылись с места преступления. Молодой человек скончался.

В то же день они предъявили организатору убийства личные вещи погибшего в качестве подтверждения его смерти.

Тем не менее, следователям удалось задержать трех соучастников происшествия по «горячим следам».

В ходе следствия было также установлено, что организатор убийства в интернете разместил аудиофайл с публичным оправданием терроризма. В ходе предварительного расследования организатор и два непосредственных исполнителя убийства были заключены под стражу.

В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

17 марта суд приговорил организатора убийства к 9 годам лишения свободы, 21-летнего исполнителя убийства также к 9 годам, несовершеннолетнего исполнителя к 6 годам колонии с отбыванием в воспитательной колонии. Пособник приговорен к двум годам лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Россия передала Украине 12 осужденных из Крыма
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь