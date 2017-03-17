Группа молодых людей с Бора Нижегородской области приговорена судом совокупно к 26 годам лишения свободы за убийство человека.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, суд признал их виновными по статье «Организация и пособничество в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, а также совершение убийства группой лиц по предварительному сговору», еще один человек признан виновным по статье «Публичное оправдание терроризма».

Согласно информации, в декабре 2015 — январе 2016 года 17-летний подсудимый рассказал своим знакомым об образе жизни одного из жителей города, сообщив, что тот употребляет и распространяет наркотические средства. Тогда он предложил убийство этого человека.

В феврале 2016 года группа из четырех человек вывезла 18-летнего юношу в безлюдное место на озеро Юрасовское на Бору. Там двое членов группы нанесли ему ножевые ранения и скрылись с места преступления. Молодой человек скончался.

В то же день они предъявили организатору убийства личные вещи погибшего в качестве подтверждения его смерти.

Тем не менее, следователям удалось задержать трех соучастников происшествия по «горячим следам».

В ходе следствия было также установлено, что организатор убийства в интернете разместил аудиофайл с публичным оправданием терроризма. В ходе предварительного расследования организатор и два непосредственных исполнителя убийства были заключены под стражу.

В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

17 марта суд приговорил организатора убийства к 9 годам лишения свободы, 21-летнего исполнителя убийства также к 9 годам, несовершеннолетнего исполнителя к 6 годам колонии с отбыванием в воспитательной колонии. Пособник приговорен к двум годам лишения свободы.