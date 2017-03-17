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15:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Городце директор кладбища незаконно бронировал места для захоронений

Злоумышленники уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений, однако продолжили криминальный промысел.

Управляющий Городецким городским кладбищем «Кудашиха» и его помощник обвиняются в мошенничестве с бронированием мест для семейных захоронений, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, два брата, ухаживая за могилой родителей, увидели, что на кладбище имеются облагороженные места для захоронений и решили их приобрести. Директор кладбища и рабочий по благоустройству, зная, что участки должны выделяться бесплатно, потребовали за один для семейного захоронения 45 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В 2015 году обвиняемые уже были осуждены за совершение 11 аналогичных преступлений, им было назначено условное наказание. В настоящее время дело направлено в суд.

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