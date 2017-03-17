В Городце директор кладбища незаконно бронировал места для захоронений
Злоумышленники уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений, однако продолжили криминальный промысел.
Злоумышленники уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений, однако продолжили криминальный промысел.
Управляющий Городецким городским кладбищем «Кудашиха» и его помощник обвиняются в мошенничестве с бронированием мест для семейных захоронений, сообщает объединённая
По версии следствия, два брата, ухаживая за могилой родителей, увидели, что на кладбище имеются облагороженные места для захоронений и решили их приобрести. Директор кладбища и рабочий по благоустройству, зная, что участки должны выделяться бесплатно, потребовали за один для семейного захоронения 45 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело. В 2015 году обвиняемые уже были осуждены за совершение 11 аналогичных преступлений, им было назначено условное наказание. В настоящее время дело направлено в суд.