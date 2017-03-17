Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками

Как сообщили 17 марта в пресс-службе надзорного ведомства, торговля в Сети справками об отсутствии судимостей, доверенностями, а также инструкциями, как за деньги избежать уголовной ответственности или сняться с наркологического учета, нарушает антикоррупционное законодательство. По закону, за изготовление и продажу подобных документов предусмотрена вышеупомянутая уголовная ответственность, к тому же на сайтах есть контакты продавцов.

Прокуратура направила материалы проверки в следствие и через суд потребовала признать подобную информацию запрещенной к распространению в России.

Напомним, в 2016 году прокуратуре Петербурга уже удалось заблокировать сайты, на которых продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании.

Кроме того, по заявлению красноярской прокуратуры суд уже запретил публиковать в Интернете инструкции по откатам чиновникам.