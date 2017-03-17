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16:36 (мск), источник: Фонтанка

Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с «липовыми» справками

Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района Петербурга нашли в интернете сайты, на которых всем желающим продают справки о незапятнанной биографии и рассказывают, кому заплатить, чтобы не попасть под уголовное дело. Доступ к сомнительным ресурсам решено ограничить через суд.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 17 марта в пресс-службе надзорного ведомства, торговля в Сети справками об отсутствии судимостей, доверенностями, а также инструкциями, как за деньги избежать уголовной ответственности или сняться с наркологического учета, нарушает антикоррупционное законодательство. По закону, за изготовление и продажу подобных документов предусмотрена вышеупомянутая уголовная ответственность, к тому же на сайтах есть контакты продавцов.

Прокуратура направила материалы проверки в следствие и через суд потребовала признать подобную информацию запрещенной к распространению в России.

Напомним, в 2016 году прокуратуре Петербурга уже удалось заблокировать сайты, на которых продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании.

Кроме того, по заявлению красноярской прокуратуры суд уже запретил публиковать в Интернете инструкции по откатам чиновникам.

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