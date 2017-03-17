Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Два самолета компании «Уральские авиалинии» едва не столкнулись на
Два самолета компании «Уральские авиалинии» едва не столкнулись на
«Самолету А-320, вылетавшему рейсом U6−2932 в Екатеринбург, пришлось съехать за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с Airbus A-321 (рейс U6−521) из Москвы, совершившим посадку и направляющимся к терминалу», — приводит ресурс слова источника. Автомобили «скорой помощи» и МЧС прибыли на место спустя 20 минут.
Как отмечает «Крыминформ», в администрации аэропорта и компании «Уральских авиалиний» пока не комментировали инцидент.
В конце июля 2016-го самолет Airbus A320 авиакомпании «Ямал»