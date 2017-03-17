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15:57 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Суд оставил под домашним арестом владельца обрушившегося под Новосибирском конного клуба

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Источник: Sibnovosti.ru

Новосибирский районный суд продлил на два месяца домашний арест Игоря Воротникова, владельца конного клуба «Аллюр» под Новосибирском, где из-за обрушения кровли в январе погибли 2 человека, включая ребенка. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 мая», — сказал представитель суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Воротников просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, отметив, что сотрудничает со следствием и не намерен скрываться.

Инцидент произошел 19 января. При обрушении крыши манежа конного клуба погибли 15-летняя спортсменка и 45-летний тренер. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно версии следствия, крыша манежа рухнула под тяжестью скопившегося снега.

Воротников был задержан в тот же день. На первом судебном заседании по избранию меры пресечения он извинился и выразил намерение помогать семьям погибших и пострадавшим.

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