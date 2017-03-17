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15:56 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины

В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

ДТП произошло на улице Товарищеской на прямом участке дороги.

 — Jaguar ехал по Товарищеской в сторону Достоевского. Водитель автомобиля потерял управление и на всем ходу протаранил припаркованные машины, — говорится в сообщении.

По словам водителя Jaguar, ДТП произошло из-за узкой дороги.

 — Я не смог разминуться со встречным автомобилем. Поэтому, чтобы избежать лобового удара, вынужден был взять правее, — сказал мужчина.

Вся сила удара пришлась на грузовик. Многотонную машину по инерции откинуло на автомобиль Mazda, которая отлетела на Citroen.

Сообщается, что в салоне Jaguar сработали подушки безопасности, которые и уберегли водителя от каких-либо травм.

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