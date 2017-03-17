В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины
В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».
В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».
ДТП произошло на улице Товарищеской на прямом участке дороги.
— Jaguar ехал по Товарищеской в сторону Достоевского. Водитель автомобиля потерял управление и на всем ходу протаранил припаркованные машины, — говорится в сообщении.
По словам водителя Jaguar, ДТП произошло
— Я не смог разминуться со встречным автомобилем. Поэтому, чтобы избежать лобового удара, вынужден был взять правее, — сказал мужчина.
Вся сила удара пришлась на грузовик. Многотонную машину по инерции откинуло на автомобиль Mazda, которая отлетела на Citroen.
Сообщается, что в салоне Jaguar сработали подушки безопасности, которые и уберегли водителя от