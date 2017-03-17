В Казани водитель Jaguar протаранил три припаркованные машины

ДТП произошло на улице Товарищеской на прямом участке дороги.

— Jaguar ехал по Товарищеской в сторону Достоевского. Водитель автомобиля потерял управление и на всем ходу протаранил припаркованные машины, — говорится в сообщении.

По словам водителя Jaguar, ДТП произошло из-за узкой дороги.

— Я не смог разминуться со встречным автомобилем. Поэтому, чтобы избежать лобового удара, вынужден был взять правее, — сказал мужчина.

Вся сила удара пришлась на грузовик. Многотонную машину по инерции откинуло на автомобиль Mazda, которая отлетела на Citroen.