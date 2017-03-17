В Краснотурьинске глыба льда отправила в больницу двух мужчин

Днем 16 марта 2017 года на головы двум жителям Краснотурьинска обрушилась глыба льда. Происшествие случилось у дома № 34 по улице Металлургов. С тяжелыми травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

Городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, выясняет, кто был ответственным за обслуживание многоэтажки, которой управляет ТСЖ-8, и очистку ее крыши — договор на уборку кровли от снега заключен с «Ресурсом».