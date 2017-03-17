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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Краснотурьинске глыба льда отправила в больницу двух мужчин

Рухнув на них с крыши.

Днем 16 марта 2017 года на головы двум жителям Краснотурьинска обрушилась глыба льда. Происшествие случилось у дома № 34 по улице Металлургов. С тяжелыми травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

Городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, выясняет, кто был ответственным за обслуживание многоэтажки, которой управляет ТСЖ-8, и очистку ее крыши — договор на уборку кровли от снега заключен с «Ресурсом».

Также организована проверка уборки снега и противогололедной обработки дорог коммунальными предприятиями Краснотурьинска, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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