В Симферополе самолет с уральцами чуть не столкнулся с Airbus из Москвы
Оба авиалайнера принадлежат уральской авиакомпании. Подробности происшествия.
Оба авиалайнера принадлежат уральской авиакомпании. Подробности происшествия.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» съехал с
Об этом пишут пассажиры самолета в социальных сетях, отмечая, что самолету на борту с уральцами пришлось вырулить с ВПП во избежание столкновения на с Airbus A-321 (рейс U6−521) из Москвы, также принадлежавшему уральской авиакомпании. Московский рейс уже совершил посадку и направлялся к терминалу.
«При выполнении рейса U6−2932 Симферополь — Екатеринбург, в процессе руления самолет Airbus A320 съехал с рулежной дорожки. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден. Все пассажиры размещены в терминале аэропорта и обеспечены услугами, положенными в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для обеспечения вылета рейса U6−2932 будет предоставлено резервное воздушное судно», — сообщили «АиФ-Урал» в
Напомним, что рейс U6−2932 из Симферополя в Екатеринбург должен был вылететь в 14.30 по московскому времени.