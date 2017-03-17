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16:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Симферополе самолет с уральцами чуть не столкнулся с Airbus из Москвы

Оба авиалайнера принадлежат уральской авиакомпании. Подробности происшествия.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» съехал с взлетно-посадочной полосы, чтобы избежать заходившего на посадку Airbus, летевшего из Москвы, передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 17 марта.

Об этом пишут пассажиры самолета в социальных сетях, отмечая, что самолету на борту с уральцами пришлось вырулить с ВПП во избежание столкновения на с Airbus A-321 (рейс U6−521) из Москвы, также принадлежавшему уральской авиакомпании. Московский рейс уже совершил посадку и направлялся к терминалу.

«При выполнении рейса U6−2932 Симферополь — Екатеринбург, в процессе руления самолет Airbus A320 съехал с рулежной дорожки. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден. Все пассажиры размещены в терминале аэропорта и обеспечены услугами, положенными в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для обеспечения вылета рейса U6−2932 будет предоставлено резервное воздушное судно», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, что рейс U6−2932 из Симферополя в Екатеринбург должен был вылететь в 14.30 по московскому времени.

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