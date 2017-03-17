Суд определил дату предварительного слушания второго дела Сандакова
О взятке охраной.
О взятке охраной.
23 марта 2017 года в Центральном райсуде Челябинска пройдет предварительное слушание по второму уголовному делу Николая Сандакова. Бывший
Заседание назначено на 16.00 и пройдет в закрытом режиме, сообщили «Уралинформбюро» в суде. Будут определены дата первого заседания и порядок рассмотрения уголовного дела.
По данным следствия, в 2013—2014 годах
Следует добавить, что в настоящее время в Советском райсуде Челябинска идет процесс по обвинению Сандакова в мошенничестве и незаконном доступе к информации.