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16:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд определил дату предварительного слушания второго дела Сандакова

О взятке охраной.

Источник: УралИнформБюро

23 марта 2017 года в Центральном райсуде Челябинска пройдет предварительное слушание по второму уголовному делу Николая Сандакова. Бывший вице-губернатор Южного Урала обвиняется в получении взятки.

Заседание назначено на 16.00 и пройдет в закрытом режиме, сообщили «Уралинформбюро» в суде. Будут определены дата первого заседания и порядок рассмотрения уголовного дела.

По данным следствия, в 2013—2014 годах экс-чиновник оказал содействие директору ЧОП «Питон» Игорю Калугину в получении госконтракта на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Взамен чоповцы установили систему видеонаблюдения в доме Сандакова. Стоимость услуг была оценена в 1,96 миллиона рублей.

Следует добавить, что в настоящее время в Советском райсуде Челябинска идет процесс по обвинению Сандакова в мошенничестве и незаконном доступе к информации.

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