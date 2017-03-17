Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Не знаем, что произошло": Джигурда уехал в ДНР и пропал - СМИ
СМИ: отец Анны Шульгиной довёл ее до припадков
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
16:27 (мск), источник: Om1.ru

Омские приставы спасли от пожара трех детей должника

Визит по исполнительному производству обернулся спасательной операцией в частном доме.

Судебные приставы, выехавшие к должнику в деревню Дурбет Называевского района, спасли из пожара в его доме трех малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, приставы Наталья Юккерт и Вячеслав Рупель собирались нанесли визит 30-летнему жителю Ринату М., накопившему долги по кредиту.

Мужчины дома не оказалось, тогда они обратились к соседям, которае рассказали, что хозяин куда-то отлучился, оставив детей без присмотра. Приставы решили подождать, и должник действительно вскоре вернулся. Когда они вошли в дом, исполнители почувствовали запах гари. Он распространялся от затопленной печки, рядом с которой сушилось белье.

— Дым заполнил кухню и начал распространяться в комнаты. Судебные приставы мгновенно сориентировались в ситуации и самостоятельно ликвидировали начавшийся пожар. Если бы не их оперативное вмешательство и профессиональные действия, то возгорание могло перерасти в настоящее стихийное бедствие для деревни, — рассказали в ведомстве.

После того как пожар был потушен, приставы продолжили работу с должником.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шишова освободили по УДО из колонии в Омске
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь