Омские приставы спасли от пожара трех детей должника
Визит по исполнительному производству обернулся спасательной операцией в частном доме.
Визит по исполнительному производству обернулся спасательной операцией в частном доме.
Судебные приставы, выехавшие к должнику в деревню Дурбет Называевского района, спасли из пожара в его доме трех малолетних детей. Как сообщили в
Мужчины дома не оказалось, тогда они обратились к соседям, которае рассказали, что хозяин
— Дым заполнил кухню и начал распространяться в комнаты. Судебные приставы мгновенно сориентировались в ситуации и самостоятельно ликвидировали начавшийся пожар. Если бы не их оперативное вмешательство и профессиональные действия, то возгорание могло перерасти в настоящее стихийное бедствие для деревни, — рассказали в ведомстве.
После того как пожар был потушен, приставы продолжили работу с должником.