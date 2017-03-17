Омские приставы спасли от пожара трех детей должника

Судебные приставы, выехавшие к должнику в деревню Дурбет Называевского района, спасли из пожара в его доме трех малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, приставы Наталья Юккерт и Вячеслав Рупель собирались нанесли визит 30-летнему жителю Ринату М., накопившему долги по кредиту.

Мужчины дома не оказалось, тогда они обратились к соседям, которае рассказали, что хозяин куда-то отлучился, оставив детей без присмотра. Приставы решили подождать, и должник действительно вскоре вернулся. Когда они вошли в дом, исполнители почувствовали запах гари. Он распространялся от затопленной печки, рядом с которой сушилось белье.

— Дым заполнил кухню и начал распространяться в комнаты. Судебные приставы мгновенно сориентировались в ситуации и самостоятельно ликвидировали начавшийся пожар. Если бы не их оперативное вмешательство и профессиональные действия, то возгорание могло перерасти в настоящее стихийное бедствие для деревни, — рассказали в ведомстве.

После того как пожар был потушен, приставы продолжили работу с должником.