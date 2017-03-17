В окрестностях Сочи сошли две лавины

«На высоте около 1,8 тыс м над уровнем моря началось весеннее движение. Здесь сошли две лавины. Госинспекторам пришлось расчищать лесную дорогу», — рассказали сотрудники Южного отдела Кавказского заповедника.

«Нынешняя зима необычно снежная. Сейчас даже на высоте 550−600 метров над уровнем моря лежит снег», — отметили в заповеднике.

По данным специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с 18:00 17 марта до 18:00 18 марта в горах выше 1 метра над уровнем моря — слабая лавинная опасность.

В горах Красной Поляны толщина снежного покрова составит более трех метров.