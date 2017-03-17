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16:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

На платформе станции Юдино нашли потерявшегося 4-летнего малыша

Как выяснили полицейские, ребенок собирался поехать к дедушке в Албабу.

Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Житель деревни Айша Зеленодольского района РТ Владимир Шайхутдинов заметил на железнодорожной платформе Юдино мальчика лет четырех с пакетом, без сопровождения взрослых и сообщил об этом в полицию, пишет «Зеленодольская правда».

Владимир выяснил, что малыш знает только свое имя и имя бабушки, а пришел один и хочет дождаться электричку, чтобы поехать к дедушке, который живет недалеко от станции Албаба.

На место прибыл инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции и привел малыша в Линейное отделение на станции Юдино. Бабушка к тому времени обратилась в дежурную часть ОП № 4 «Юдино». В это время уже было передано сообщение о выявлении малолетнего ребенка на железнодорожной станции.

Как пояснила бабушка, она забрала внука из детского сада, но в какой-то момент он убежал неизвестно куда. Полицейские выразили благодарность Владимиру Шайхутдинову.

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