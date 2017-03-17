В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы полосы

«При движении по рулежной дорожке перед взлетом самолет сообщением Симферополь-Екатеринбург выкатился одним колесом на газон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 145 человек. В настоящее время решается вопрос отправки пассажиров другим самолетом.

Представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердила РИА Новости в пятницу, что такой инцидент был. Она добавила, что самолет не поврежден. «Все пассажиры размещены в терминале аэропорта и обеспечены услугами, положенными в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — уточнила собеседница агентства.