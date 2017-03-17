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16:42 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы полосы

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Пассажирский самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Симферополя перед вылетом в Екатеринбург, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

«При движении по рулежной дорожке перед взлетом самолет сообщением Симферополь-Екатеринбург выкатился одним колесом на газон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 145 человек. В настоящее время решается вопрос отправки пассажиров другим самолетом.

Представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердила РИА Новости в пятницу, что такой инцидент был. Она добавила, что самолет не поврежден. «Все пассажиры размещены в терминале аэропорта и обеспечены услугами, положенными в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — уточнила собеседница агентства.

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