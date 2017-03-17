Мосгорсуд отказался освободить экс-мэра Владивостока

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на смягчении меры пресечения, например, на перевод под домашний арест.

Также фигурантами данного дела являются его брат Андрей Пушкарев, гендиректор компании «Востокцемент», и глава предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором «Востокцемента», в 2012—2014 годах передавал Лушникову деньги в качестве коммерческого подкупа. В свою очередь Лушников, как считает следствие, действуя в интересах группы компаний «Востокцемент», обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог Владивостока.

Как сообщалось, ФСБ оценивает ущерб от махинаций мэра и его сообщников в сумму более 160 миллионов рублей.