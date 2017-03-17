Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
17:29 (мск), источник: РИА Новости

Мосгорсуд отказался освободить экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи временно отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коммерческом подкупе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на смягчении меры пресечения, например, на перевод под домашний арест.

Также фигурантами данного дела являются его брат Андрей Пушкарев, гендиректор компании «Востокцемент», и глава предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором «Востокцемента», в 2012—2014 годах передавал Лушникову деньги в качестве коммерческого подкупа. В свою очередь Лушников, как считает следствие, действуя в интересах группы компаний «Востокцемент», обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог Владивостока.

Как сообщалось, ФСБ оценивает ущерб от махинаций мэра и его сообщников в сумму более 160 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Россия передала Украине 12 осужденных из Крыма
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь