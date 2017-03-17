В Татарстане задержан подозреваемый в серии краж
По словам подозреваемого, он планировал сбыть краденное через сайты бесплатных объявлений, но боялся встретить там бывших хозяев.
По словам подозреваемого, он планировал сбыть краденное через сайты бесплатных объявлений, но боялся встретить там бывших хозяев.
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники МВД задержали 44-летнего мужчину подозреваемого в совершении более чем 20 краж, сообщает
На данный момент установлена причастность задержанного к совершению 21 кражи из частных домов в Казани, Высокогорском, Лаишевском и Пестречинском районах. Однако обилие изъятых полицейскими вещей свидетельствует о гораздо большем количестве преступлений.
По версии следствия, подозреваемый всегда придерживался одной схемы: отжимал пластиковую раму, проникал в дом и грузил в свой автомобиль марки «Нива» все, что, по его мнению, представляло ценность.
Таким образом, 19 января 2017 года подозреваемый обчистил строящийся дом в Гильдеево. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Еще один недостроенный коттедж в той же деревне был ограблен им в конце февраля. Ущерб был оценен в 74 тысячи рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража с проникновением».
В процессе обыска в доме у задержанного оперативники изъяли множество похищенного строительного оборудования, бытовой техники, автозапчастей и инструмента. По словам мужчины, изначально он планировал сбыть краденное через сайты бесплатных объявлений, но побоялся встретить там бывших хозяев.