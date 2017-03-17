В Татарстане задержан подозреваемый в серии краж

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники МВД задержали 44-летнего мужчину подозреваемого в совершении более чем 20 краж, сообщает Пресс-служба МВД по РТ.

На данный момент установлена причастность задержанного к совершению 21 кражи из частных домов в Казани, Высокогорском, Лаишевском и Пестречинском районах. Однако обилие изъятых полицейскими вещей свидетельствует о гораздо большем количестве преступлений.

По версии следствия, подозреваемый всегда придерживался одной схемы: отжимал пластиковую раму, проникал в дом и грузил в свой автомобиль марки «Нива» все, что, по его мнению, представляло ценность.

Таким образом, 19 января 2017 года подозреваемый обчистил строящийся дом в Гильдеево. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Еще один недостроенный коттедж в той же деревне был ограблен им в конце февраля. Ущерб был оценен в 74 тысячи рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража с проникновением».

В процессе обыска в доме у задержанного оперативники изъяли множество похищенного строительного оборудования, бытовой техники, автозапчастей и инструмента. По словам мужчины, изначально он планировал сбыть краденное через сайты бесплатных объявлений, но побоялся встретить там бывших хозяев.