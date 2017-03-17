Волгоградский депутат Алексей Зверев вернулся в СИЗО.

Сегодня, 17 марта 2017 года, Волгоградский областной суд отменил постановление Центрального районного суда Волгограда от 7 марта о помещении депутата Волгоградской городской Думы Алексея Зверева под домашний арест.

Напомним, что Зверев обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, которое совершил в составе ОПГ, в особо крупном размере.

Ранее, 23 декабря 2016 года Волгоградский облсуд признал законным постановление Центрального районного суда Волгограда от 15 декабря 2016 года об избрании в отношении Зверева меры пресечения в виде заключения под стражу.

В дальнейшем, по инициативе органов предварительного расследования, срок содержания Зверева в СИЗО был продлен до 10 марта. 7 марта Центральный районный суд изменил решение и поместил Зверева под домашний арест.

Прокуратура Центрального района Волгограда обжаловала указанное постановление Центрального районного суда в апелляционном порядке. С учетом мнения прокуратуры региона, Волгоградский областной суд вернул Зверева в СИЗО, где ему предстоит пребывать до 27 апреля 2017 года.

Расследование уголовного дела проводится СУ СК России по Волгоградской области. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Волгоградской области на контроль.