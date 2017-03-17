Воспитанника кадетского корпуса в Усолье-Сибирском серьёзно избили
ЧП в Усольском кадетском корпусе. Один из его воспитанников с серьёзными травмами попал в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.
ЧП в Усольском кадетском корпусе. Один из его воспитанников с серьёзными травмами попал в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.
Как сообщил отец пострадавшего 14-летнего подростка, всё произошло на лестнице одного из зданий. На кадета напали сзади, сбили с ног, а потом ещё наступили на голову. В октябре 2016 года Следком уже возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц «Усольского гвардейского кадетского корпуса». Установлено, что в корпусе одни учащиеся неоднократно избивали других.
— Отвез в детскую городскую больницу. Он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой