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17:32 (мск), источник: Вести Иркутск

Воспитанника кадетского корпуса в Усолье-Сибирском серьёзно избили

ЧП в Усольском кадетском корпусе. Один из его воспитанников с серьёзными травмами попал в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщил отец пострадавшего 14-летнего подростка, всё произошло на лестнице одного из зданий. На кадета напали сзади, сбили с ног, а потом ещё наступили на голову. В октябре 2016 года Следком уже возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц «Усольского гвардейского кадетского корпуса». Установлено, что в корпусе одни учащиеся неоднократно избивали других.

— Отвез в детскую городскую больницу. Он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас состояние стабильное, к сожалению, врача узкого специалиста до понедельника не будет, поэтому за ним наблюдает врач отделения хирургии. Пойду до конца, чтобы наказать тех, кто это сделал. В том числе руководство кадетского корпуса. Завтра Следственный комитет будет допрашивать сына, — говорит отец пострадавшего воспитанника Усольского кадетского корпуса Дмитрий Гончаров.

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